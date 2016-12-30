記者陳昭宗／雲林報導

雲林縣口湖鄉水產養殖產銷班第11班，從全國271個漁業產銷班中脫穎而出，獲選105年全國績優漁業產銷班殊榮，縣長李進勇30日中午親往祝賀並頒發獎牌嘉勉班員，亦參觀產銷班環境及生產設施。

李進勇表示，水產養殖產銷班11班是由一群志同道合的養殖戶，由雲林縣政府與區漁會輔導下成立，班員均從事文蛤養殖的工作，在班長曾申棟帶領下，強化班員養殖經驗分享與技術交流，開發市場經濟，創造班員可觀收益。

農業處長張世忠指出，第11班之宗旨秉持「在地味，尚好味」為理念，將當地上好文蛤推廣銷售至各大販賣超市通路，積極拓展業務，更銷售至國外。渠等養殖文蛤均由其關係企業鑫溶實業股份有限公司統一採購共同運銷，因有團體產銷履歷驗證，價格可比市場上高出1至2元收購，提升班員收益，並且要求通路商須以產銷班班名為品牌及名義貼標販售，增加產銷班市場曝光度，其通路商有銷售家樂福、全聯、COSTCO及輸銷歐美國家，雲林優質漁產品銷售遍及海內外。

李進勇對於雲林縣漁業產銷班經營實力年年都受到高度肯定，在國內各養殖大縣中居舉足輕重的地位，表示欣喜與同感驕傲，並期許所有農業產銷班也能見賢思齊，讓雲林縣農漁業再創佳績，促使農漁民有美好的未來，達到安居樂業的施政目標。