記者吳素珍／南投報導

今年歲未年終的公益壓軸活動，雲品邀請旅客化身成「聖誕老人」協助實踐部落孩子的禮物心願，為部落小學-地利國小的全校小學生圓夢，所有心願全數募集達成，30日由該酒店總經理陳惠慈代表著所有旅客親自到地利國小送上禮物。並為18名幼兒園學童，準備了一份具觀察又可食用、十足育教娛樂的「菇菇包」當做一份年前賀禮。

「透過圓夢計劃，也期待被圓夢的孩子未來也可以當別人的圓夢者」，地利國小校長鄭佳昇在30日的圓夢活動中致詞裡表示，感謝本次圓夢活動裡所有的愛心參與者，特別於當天上午九點半安排了全校孩子回饋社區，一同為社區做年前的打掃活動，透過社區清潔活動，鼓勵孩子「有付出才有收獲」的正確觀念；同時校園內也舉辦了「好事集點卡」，讓學生透過積極正向的生活態度，每天都在跟自已挑戰裡進步。

小朋友獲得球鞋的心願達成了，露出了滿足的笑容。

這項禮物內容為全校總計68個同學心願以及教學上所需使用的平板電腦基金NT$65,000元，雲品感謝旅客愛心支持68個心願、$65000平板基金而讓偏鄉小學成功圓夢。

地利國小學童清潔社區環境。

從感恩節至聖誕節期間，雲品搜集了地利國小全年級共68張的心願卡，於館內4米5的聖誕樹上掛上一張張孩子們的禮物心願，裡面沒有奢華的願望，大部份是一顆籃球、一雙球鞋或者一隻電子錶等實用品，開放現場賓客與官方網頁臉書粉絲同步愛心認領，在歲未年終之際，所有的旅客成為孩童們的圓夢者共同展現愛心，送給部落孩子們一份他們需要的年節禮物。