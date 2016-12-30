扶朝長青食堂開站 助在地老人生活台灣好新聞報 (2016-12-30 20:10)
記者陳昭宗／雲林報導
雲林縣政府推展「一鄉鎮一長青食堂」的社福措施，鼓勵社區長輩走出戶外，參與各社區多元的活動，縣長李進勇與北港鎮長張勝智及鎮代會蔡主席等30日到北港扶朝社區發展協會長青食堂陪長輩們共進午餐，受到當地居民熱烈歡迎，一起感受「活到老、開心到老」的歡愉氣氛。
縣長李進勇表示，目前縣內每天有超過2,000位的長輩到各個長青食堂一起用餐，縣內33個長青食堂除了提供長輩們好吃、健康的食物外，更希望藉由共餐的機會鼓勵長輩們多出門走動，同時參與社區中運動、娛樂、學習等多元課程，最重要的是，還可以讓長輩們建立緊密的人際互動，達到「一兼多顧」的多方效益，也感謝各個協助長青食堂運作的社區協會、在地組織，請大家繼續攜手合作，讓雲林長輩們可以快樂過每一天。
鎮長張勝智也說，雲林縣是一個高齡化的縣市，老年人口已達17%，感謝縣府在105年度持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做開端，結合其他縣內各項老人福利措施，例如樂齡中心、長青學苑、建立社區關懷據點、日間托老、日間照顧等種種措施，全面化地照顧縣內長輩。
社會處指出，為落實照顧老人福利政策，縣府105年編列4億多元補助低收入戶、中低收入老人生活津貼，以照顧弱勢老人，更補助65歲至69歲長輩健保費，保障弱勢老人就醫權利；此外，縣府也爭取中央補助老人假牙、爭取補助本縣第1部行動沐浴車，提供到宅沐浴服務等社福措施，種種對於長輩的照顧都是希望讓雲林縣成為適合長輩居住的高齡幸福家園。
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