桃園市一名陳姓男子，今年6月間到冰店買冰，因要求老闆將煉乳淋在最上層遭拒，陳男拿冰回家後仍感到氣憤不平，竟拿著自製的土製炸彈返回冰店並向店內丟擲，造成冰店天花板、燈泡損壞，幸好並無人員受傷。桃園地院近日審結，判處陳男15年徒刑，併科罰金8萬元，全案可上訴。

今年6月間，陳男到桃園市一家冰店買冰，見到老闆將煉乳淋在冰上後，又覆蓋一層冰並淋上黑糖水，陳男要求老闆將煉乳淋在最上層的冰上，但老闆以人太多為由拒絕。陳男將冰拿回家後越想越生氣，竟在晚間10時許拿著自製的土製炸彈回到冰店，並朝半開的大門丟擲，造成冰店天花板、燈泡損壞，冰店老闆及員工當時仍在店內，幸好僅受驚嚇並未受傷。

陳男庭訊時供稱土製炸彈一周前就做好，本來打算給女兒放煙花用，當天是真的很生氣才會朝冰店丟擲炸彈。法官則認為，陳男所製爆裂物威力不大，但仍觸犯最輕為無期徒刑的槍砲彈藥刀械管制條例第七條第三項，考量陳男犯行屬「情輕法重」，審酌後判處陳男15年有期徒刑，併科罰金8萬元，全案仍可上訴。