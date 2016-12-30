嘉義年終法拍 拍賣商旅飯店中央社 (2016-12-30 20:10)
法務部行政執行署嘉義分署將於3日舉辦「桃城吉市」年終法拍，將拍賣嘉義市東區一家住辦大樓商旅飯店。（嘉義分署提供）中央社記者江俊亮傳真 105年12月30日
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