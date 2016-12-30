遭停職3周朴槿惠 低調迎新年為審判作功課中廣新聞網 (2016-12-30 19:40)
遭到彈劾，已被停職3個星期的朴槿惠總統，正低調地，為迎接新年做準備。憲法法院今天進行最後一次預審後，下個月3號和5號，進行第1和第2次辯論，以加快彈劾案審判速度。
對朴槿惠總統來說，今年是多事多難。本月9日國會通過總統彈劾案後，朴槿惠的職務即刻被停止。據瞭解，朴槿惠在3週期間，並未外出，年底年初，也未安排任何行程，幾乎留在官邸，靜靜地為彈劾審判做準備。
朴槿惠總統今年將不會發表新年賀詞、對國軍將士發表談話，倒是在停職期間，不僅關注彈劾審判和特別檢察官的調查等、圍繞其本人的法律問題，同時也對「禽流感」經濟和民生等問題，深表憂慮和關心。
南韓憲法法院，已計劃對彈劾總統案，速戰速決，甚至有預計認為，最快將於2月中旬之前，便可得出最終結論，因此備受關注。
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