（中央社記者江今葉布魯塞爾30日專電）因為英國脫歐公投而下台的前英國首相卡麥隆可能有新工作了？英國媒體引述消息人士的話指出，英國首相梅伊考慮提名卡麥隆出任北大西洋公約組織秘書長。



6月英國脫歐公投結果出乎外界預期後，卡麥隆（David Cameron）不只辭去首相，連國會議員職務也一併辭去，目前並未擔任公職。



英國媒體每日郵報（Daily Mail）引述內閣資深官員的話指出，梅伊（Theresa May）考慮提名卡麥隆出任北約（NATO）秘書長，接替即將在2018或2019年任期到任的現任秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。



卡麥隆的盟友透露，卡麥隆可能會對這個職務感興趣，畢竟這是高階領導階層的對話平台，繼任者必須是各方都能接受的，這也意味著繼任者必須能出席各種會議，討論正確議題。



英國公投決定脫歐後，內閣多次表示不會離開北約，也會繼續提供協助，確保歐洲安全。英國國防大臣法隆（Michael Fallon）就曾表示，未來英國將在北約扮演更重要的角色。



不過，英國首相辦公室並未回應卡麥隆提名為北約秘書長的消息，僅表示目前仍在思考適當人選。



有趣的是，目前和歐洲關係緊張的俄羅斯，官方資助的媒體「今日俄羅斯」（RT）相當支持卡麥隆出任北約秘書長，認為卡麥隆過去曾主張應該和俄羅斯合作解決國際紛爭，因此是十分合適的人選。1051230