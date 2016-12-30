一名男子涉及毒品罪即將入獄，因擔心女兒沒有人照顧，二十九號晚間在網路上PO文徵養女兒，並留言「要吃藥割頸自殺」，警方據報，前往男子所在的出租套房，當時吳姓男子滿身是血坐在馬桶上，救護人員將他送醫治療，醫師檢查，男子頸部有兩處傷口，幸好沒有割到動脈，沒有生命危險。



（張文祿報導）



三十二歲的吳姓男子涉及毒品罪即將入獄，心情不好，又擔心兩歲大的女兒沒有人照顧，在網路上PO文徵養女兒，並在facebook社群網站上留言要吃藥割頸自殺，民眾向清水分局明秀所報案，並指出男子位在沙鹿區自強路上一處出租套房，警消到場後，敲門都沒有回應，從小窗進入套房內，發現吳姓男子將自己反鎖在廁所內，警方將廁所門打開，吳男滿身是血地坐在馬桶上，衣物架上有一支西瓜刀，救護人員為他包紮後，送醫急救。



醫師檢查，在吳姓男子頸部發現兩處傷口，各三到五公分，所幸沒有割到動脈，生命跡象穩定。警方也通報台中市衛生局協助處理。



