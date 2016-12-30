男子入獄前貼文徵養女兒並透露想自殺警破門搶救中廣新聞網 (2016-12-30 19:40)
一名男子涉及毒品罪即將入獄，因擔心女兒沒有人照顧，二十九號晚間在網路上PO文徵養女兒，並留言「要吃藥割頸自殺」，警方據報，前往男子所在的出租套房，當時吳姓男子滿身是血坐在馬桶上，救護人員將他送醫治療，醫師檢查，男子頸部有兩處傷口，幸好沒有割到動脈，沒有生命危險。
（張文祿報導）
三十二歲的吳姓男子涉及毒品罪即將入獄，心情不好，又擔心兩歲大的女兒沒有人照顧，在網路上PO文徵養女兒，並在facebook社群網站上留言要吃藥割頸自殺，民眾向清水分局明秀所報案，並指出男子位在沙鹿區自強路上一處出租套房，警消到場後，敲門都沒有回應，從小窗進入套房內，發現吳姓男子將自己反鎖在廁所內，警方將廁所門打開，吳男滿身是血地坐在馬桶上，衣物架上有一支西瓜刀，救護人員為他包紮後，送醫急救。
醫師檢查，在吳姓男子頸部發現兩處傷口，各三到五公分，所幸沒有割到動脈，生命跡象穩定。警方也通報台中市衛生局協助處理。
關鍵字：
下一則：沈瑞章首場校園演說
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- CITIZEN 光動能計時腕錶(AT2130-83E)-黑/43mm
- COACH 立體馬車荔枝皮革雙拉鍊長型手拿包(粉綠)
- HANROON韓潤 HD黃金六角童顏蜂后精萃30ml (單品77折再送水
- 鋁合金3.5尺華克圓桌
- 【藝森珠寶】緬甸天然翡翠A貨(正陽綠路路通耳環 F2042)
- SM-台灣製真皮系列-孔雀開屏寶石亮鑽高跟厚底涼拖鞋－黑色
- 【ALBA】菁英質感系三環計時不鏽鋼腕錶 銀x鍍黑 45mm(VD53-
- Bernice-維克扥4尺碗盤收納餐櫃組(上+下座)-121x43x206cm
- (男) MEURIEIO BELLIEI 真皮壓紋綁帶紳士皮鞋 棕 鞋全家福
- HERMES Garden Party 牛皮手提包(36CM/橘AD/銀釦)
港女餐廳偷吃鮑魚被逮 賠損失獲不起訴【中央社】
退休公教團體陳情抗議【中央社】
台中市民看過來~ 新年多項便民新措施上路【台灣好新聞報】
1230讀報【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》