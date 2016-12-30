美國總統歐巴馬，為懲罰俄羅斯利用駭客介入美國總統大選，下令驅逐35名俄羅斯外交官。俄羅斯為報復美國，也準備驅逐35名美國外交官。



俄國外長「拉夫羅夫」說，對於美國做法，俄羅斯不能毫無反應。在外交事務跟國際關係中，一方做出舉動，另外一方一定回應。



據德通社報導，俄羅斯準備驅逐的35名美國外交官，其中31人是派駐莫斯科的美國外交官，4人是派駐聖彼得堡的美國外交官。這項驅逐令，需要俄國總統普丁簽署，才能執行。



（圖片取自網路）



