針對「兩岸新共識」話題，海基會新任副董事長兼祕書長柯承亨今天(30日)表示，進入2017年，兩岸的確需要一些新的共識，因為在「九二共識」沒有出現以前，兩岸還是會進行協商；關於海基會的工作，柯承亨則說，要等正式上任之後再對外說明。

海基會30日舉行臨時董監事會議改選部分人事，推舉國防部前副部長柯承亨擔任副董事長兼祕書長；柯承亨會後與媒體見面時表示，後續工作重點要等他1月正式上任，並了解會務運作狀況之後再對外說明，但海基會有很好的基礎，很多交流、溝通、服務的工作可以做得更好。

面對近日熱議的「兩岸新共識」，柯承亨指出，兩岸關係的政治層面問題，不適合由海基會發言，但他認為，兩岸之間需要新的共識，也應多多交流與溝通協商，柯承亨說：『(原音)我的看法很簡單，現在2016年都快結束，都已經快到2017年了，其實、的確是需要有一些新的共識，坦白講，以前在沒有「九二共識」之前，還是要協商嘛、還是要協商。』

柯承亨表示，他過去曾在國安會工作，兩岸是負責業務之一，因此對此並不陌生，並且都在持續關心相關議題。