特偵組將走入歷史 發言人佩戴紀念徽章（1）中央社 (2016-12-30 19:50)
特偵組發言人郭文東（圖）表示，為了紀念，同仁們自己出錢製作「最高檢特偵組SID2014~2016」徽章，SID是特別偵查組的英文縮寫。中央社記者劉世怡攝 105年12月30日
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