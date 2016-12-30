高市文化行政法人元旦掛牌中央社 (2016-12-30 19:50)
高市專業文化機構行政法人明年元旦掛牌，首波改制的高雄電影館（圖）及歷史博物館都期待改制後能走出公部門框架，突破經費與人員進用困境，引進企業管理精神，整合行銷在地文化。（高市文化局提供） 中央社記者程啟峰高雄傳真 105年12月30日
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