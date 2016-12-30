永平高中師生挑戰飢餓迎接新年中央社 (2016-12-30 19:50)
永平高中師生30日舉辦飢餓12小時的方式，在關注飢餓議題的同時付出關懷與溫暖，為飢餓難民發聲。（校方提供）中央社記者王鴻國傳真 105年12月30日
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