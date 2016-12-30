澎湖海巡隊長調升 縣長贈榮譽縣民證（2）中央社 (2016-12-30 19:50)
第13巡防區召集人兼澎湖第八海巡隊長蔡勝利，榮升海巡總局後勤組，澎湖縣長陳光復頒贈榮譽縣民證，肯定在澎湖1年8個月任職的貢獻，也歡迎新任海巡隊長洪挬論（左）到任。中央社 105年12月30日
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