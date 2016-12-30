清寒子弟力爭上游 鄉民感動贈平板中央社 (2016-12-30 19:50)
陳明政（右）單親清寒子弟力爭上游，感動同鄉通訊行老闆張仁吉（左），30日到校送他1台平板電腦。（張仁吉提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月30日
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