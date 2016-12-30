孫立人給他巧克力 老樹下喚回憶（2）中央社 (2016-12-30 19:50)
屏東縣政府文化處近期出版「人與樹的歲月之歌」，30日在充滿老樹的孫立人行館舉辦新書發表會。（屏東文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月30日
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上一則：中市東海火化場 增設加大型火化爐
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