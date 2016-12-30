中市東海火化場 增設加大型火化爐中央社 (2016-12-30 19:50)
台中市目前有東海及大甲兩座公立火化場，台中市生命禮儀管理處汰換東海火化場4座火化爐，其中包括1座加大型火化爐。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 105年12月30日
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