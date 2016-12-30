犯案逾百起 省道一哥被警踹下車就逮中央社 (2016-12-30 19:50)
號稱「省道一哥」的張姓男子，5年來犯下逾百起搶案，30日下午在台南善化被眼尖的警員發現，利用他騎機車等紅燈時，一腳踹下車來逮捕。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 105年12月30日
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