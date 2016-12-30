東北季風起 拆耘海輪明年再來（3）中央社 (2016-12-30 19:50)
今年2月在澎湖北海域擱淺的「耘海」貨輪，歷經超過半年的拆卸作業，目前僅剩貨輪水下的底艙部份，由於東北季風吹起，拆卸工作暫停，留待明年春季時再進行。中央社 105年12月30日
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