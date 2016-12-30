蛋黃哥懶得展台中開幕中央社 (2016-12-30 19:50)
「蛋黃哥懶得展」31日將在大台中國際會展中心開展，除展出蛋黃哥的日常生活外也結合多個台中知名景點，今天在大台中國際會展中心舉辦開幕記者會。中央社記者趙麗妍攝 105年12月30日
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