竹市路平 達1百萬平方公尺重鋪（2）中央社 (2016-12-30 19:50)
新竹市政府推動「路平計畫」，市長林智堅（前排右5）30日舉行見證儀式，宣布目前路平改善面積已達100萬平方公尺，展現市府改善路平的決心。中央社記者魯鋼駿攝 105年12月30日
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