特偵組將走入歷史 顏大和辦公室已清空中央社 (2016-12-30 19:50)
成立9年多的特偵組，106年元旦起將正式走入歷史。特偵組30日是最後一天上班日，檢查總長顏大和（圖）在已經清空的辦公室與檢察官開最後一次會議。中央社記者徐肇昌攝 105年12月30日
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