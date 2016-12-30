特偵組將熄燈 顏大和開最後一次會中央社 (2016-12-30 19:50)
成立9年多的特偵組，106年元旦起將正式走入歷史。特偵組30日是最後一天上班日，檢察總長顏大和（後右）在已經清空的辦公室與檢察官們開最後一次會議。中央社記者徐肇昌攝 105年12月30日
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