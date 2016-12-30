富邦悍將出手搶陳金鋒 角色暫賣關子中央社 (2016-12-30 19:50)
富邦悍將職棒隊30日舉行記者會發布隊徽，領隊蔡承儒（後右）受訪時證實，確實與陳金鋒的經紀人有接觸，但尊重他與原本球團的合約，等一月以後會再深談。中央社記者張新偉攝 105年12月30日
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