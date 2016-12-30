富邦悍將隊徽（1）中央社 (2016-12-30 19:50)
富邦育樂公司接手義大犀牛職棒隊後，11月15日宣布隊名為「富邦悍將」，30日在台北新啟用的球隊辦公室，領隊蔡承儒（右）與球星林哲瑄（左）揭曉球隊的隊徽logo。中央社記者張新偉攝 105年12月30日
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