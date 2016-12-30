科技建警 科技犯罪偵查隊成立中央社 (2016-12-30 19:50)
台南市警局推動「科技建警」，刑大科技犯罪偵查隊30日揭牌，由市長賴清德主持。圖為賴清德（前右3）視察科技犯罪偵查隊及設備。中央社記者張榮祥台南攝 105年12月30日
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