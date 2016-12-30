（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，俄羅斯外交部已要求總統蒲亭（Vladimir Putin）驅逐35名美國外交官，作為對華盛頓驅逐俄國外交官的以牙還牙式回應。



拉夫羅夫說：「俄羅斯外交部已請求俄羅斯總統批准，把駐莫斯科美國大使館的31名職員以及聖彼得堡（Saint Petersburg）美國領事館的4名外交官，宣告為不受歡迎人物。」1051230