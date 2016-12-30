陸藏獒熱退燒 變成流浪狗竟攻擊雪豹中央社 (2016-12-30 18:24)
（中央社台北30日電）中國大陸之前掀起的藏獒熱退燒後，許多狗兒被棄置，青海玉樹囊謙縣毛莊鄉流浪狗收容中心就收容近千隻流浪藏狗。在青海三江源雪山間，竟還出現三隻藏狗圍攻一隻雪豹，奪取雪豹的獵物。
大陸澎湃新聞報導，2004年起，飼養藏獒逐漸成為一門生意，許多買家千里迢迢到青海玉樹囊謙縣毛莊鄉購買藏獒。藏獒市場最紅火的時候，一隻狗可以賣到人民幣200萬元（新台幣近1000萬元）。
好景不長。大約從2010年起就鮮少有外人再來毛莊鄉尋找藏獒。2010年4月玉樹地震後，災後重建把更多的人從草原搬到更為集中的安置區，飼養藏獒場所也不復存在。短短幾年間，愈來愈多的狗變得無家可歸。
2016年5月，當地寺院和鄉政府合籌50萬元，建立青海玉樹囊謙縣毛莊鄉流浪狗流浪狗收容中心。寺院號召幾戶牧民捐出50畝大的牧場，作為基地，收容圈養近千隻流浪狗，牠們每天要吃掉至少10袋青稞麵和飼料。
其他被遺棄的狗則開始四處遊走，開拓新的疆域，，有些流狼狗和狼群一起攻擊家畜，有些流狼狗甚至一起圍攻雪豹。
研究者擔憂流浪狗數量失控、到處流竄所導致的問題，包括可能把疾病傳染給野生動物等
玉樹州政府則此表示，已經投資興建5個流浪狗收容中心，收容5000餘隻流浪狗。1051230
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
oppo 亞太．OPPO LTE．護踝 OPPO．oppo r1l 保護套．oppo 7a 手機．OPPO BDP-103D．台灣大哥大 oppo．OPPO Find 7a．OPPO n1 32G．OPPO R3 LTE．OPPO R1L R8006．OPPO BDP-103．OPPO 手機套．oppo 103d．oppo find 7 保護套．oppo n1 mini．OPPO n1 16G．oppo find7a．OPPO Find 7a X9006 16G．oppo r5．OPPO VOOC．OPPO R3．OPPO R1L 手機．OPPO R1L．n1 oppo．oppo n3．OPPO 5吋．OPPO R3 R6006．護膝 oppo．oppo 手機
氣象局：未來十天全國大部氣溫偏高 華北局部重度霾【北京新浪網】
軍方人士：王建平早晚要出事 已經期待已久【北京新浪網】
林心如曬甜蜜照為夫慶生 霍建華臉紅入鏡【北京新浪網】
國際金價跌15.7%本地金飾價僅降9.2%【北京新浪網】
日本茨城縣北部發生里氏6.3級地震 各地核電站未發生異常【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》