（中央社台北30日電）中國大陸之前掀起的藏獒熱退燒後，許多狗兒被棄置，青海玉樹囊謙縣毛莊鄉流浪狗收容中心就收容近千隻流浪藏狗。在青海三江源雪山間，竟還出現三隻藏狗圍攻一隻雪豹，奪取雪豹的獵物。



大陸澎湃新聞報導，2004年起，飼養藏獒逐漸成為一門生意，許多買家千里迢迢到青海玉樹囊謙縣毛莊鄉購買藏獒。藏獒市場最紅火的時候，一隻狗可以賣到人民幣200萬元（新台幣近1000萬元）。



好景不長。大約從2010年起就鮮少有外人再來毛莊鄉尋找藏獒。2010年4月玉樹地震後，災後重建把更多的人從草原搬到更為集中的安置區，飼養藏獒場所也不復存在。短短幾年間，愈來愈多的狗變得無家可歸。



2016年5月，當地寺院和鄉政府合籌50萬元，建立青海玉樹囊謙縣毛莊鄉流浪狗流浪狗收容中心。寺院號召幾戶牧民捐出50畝大的牧場，作為基地，收容圈養近千隻流浪狗，牠們每天要吃掉至少10袋青稞麵和飼料。



其他被遺棄的狗則開始四處遊走，開拓新的疆域，，有些流狼狗和狼群一起攻擊家畜，有些流狼狗甚至一起圍攻雪豹。



研究者擔憂流浪狗數量失控、到處流竄所導致的問題，包括可能把疾病傳染給野生動物等



玉樹州政府則此表示，已經投資興建5個流浪狗收容中心，收容5000餘隻流浪狗。1051230