印度礦災 已知8死和多人受困中央社 (2016-12-30 18:13)
（中央社新德里30日綜合外電報導）印度東部1座煤礦的大土丘昨天塌陷，今天已知至少造成8名礦工喪生，另有許多人恐正困在礦坑內。
印度加爾克漢德省（Jharkhand）哥達德區（Godda）的這座露天礦場至少有23名礦工和數十部車輛因此事故而遭掩埋，當局出動數百名救難人員漏夜搶救生還者。
加爾克漢德警方發言人馬里克（RK Mallick）告訴記者：「目前已發現8具遺體，另有15人下落不明。」
馬里克說，在礦災發生後，有些礦工逃出了這個地點；未經證實的媒體報導則說，有50人受困。
當地警方和救難人員正使用推土機和嗅聞犬來尋找受困在數噸泥土下的礦工。
印度總理莫迪（Narendra Modi）推文表達悲痛，並承諾協助加省政府進行救難作業。1051230
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