美俄齟齬 陸：盼友好協商解決分歧中央社 (2016-12-30 18:07)
（中央社記者尹俊傑北京30日電）美國總統歐巴馬以干預大選為由驅逐35名俄羅斯外交人員後，俄國揚言報復。中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，希望雙方透過友好協商妥善解決分歧，實現美俄關係平穩發展。
華春瑩下午在大陸外交部例行記者會回應提問時說，美國與俄羅斯都是世界上具有重要影響的大國，在促進世界和平發展方面負有重要責任。
她表示：「我們希望雙方能夠通過友好的協商，妥善地解決有關的分歧，在相互尊重的基礎上處理彼此之間的關係，實現美俄關係的平穩發展。」
至於川普（Donald Trump）入主白宮後美俄關係可能改善是否會影響中俄關係，華春瑩說，大陸一貫主張，在聯合國憲章宗旨和原則的基礎上，推動構建以合作共贏為核心的新型國際關係。
華春瑩表示，大陸、美國和俄羅斯加強合作、開展良性互動，符合各國共同利益，也有利於促進世界和平穩定與發展。大陸願與美、俄加強合作，努力解決當今世界面臨的各種問題和挑戰。
她說，中俄一致認為雙邊關係非常成熟和穩定，經得起國際風雲變幻的考驗，也絕對不會因為一事或一時而改變。
為報復俄羅斯介入美國總統大選，歐巴馬美東時間29日下令對俄國採取一連串嚴厲的制裁措施，包括驅逐35名俄國外交人員和情報人員，並關閉2棟俄國在美國境內的建築物。
俄羅斯誓言對美國制裁「適當報復」，批評華府指控俄國干預美國大選「沒有事實根據」，破壞兩國關係。1051230
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