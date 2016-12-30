敘利亞停火協議今天開始生效，敘利亞政府軍和叛軍基本上都遵守停火協議，只發生小規模衝突。



總部設在英國的「敘利亞人權觀察」說，今天在敘利亞中部哈瑪省，以及在敘利亞首都「大馬士革」郊區，發生幾起小規模衝突，一名叛軍成員受傷。



敘利亞內戰持續將近六年，昨天在俄羅斯跟土耳其斡旋下，敘利亞政府跟叛軍簽署停火協議，協議在今天生效。



（圖片取自網路）



