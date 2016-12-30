大家都喜歡與所愛的人一起慶祝生日，但如果計劃好的生日派對，卻沒有一個人出現時，你會怎麼反應呢？墨西哥維拉克魯斯州（Veracruz）有一名61歲的老先生比利亞托羅 (Eduviges Villatoro)，決定進行一項社會實驗，想測試人有沒有惻隱之心。他訂了一間餐廳，將場地佈置成生日派對的樣子，然後告知餐廳的客人，家人們因故無法與他一起過生日，想看看這些客人會如何反應。

綜合外媒報導，比利亞托羅很早就來到餐廳，穿上帥氣的衣服，用心的用彩帶佈置桌椅，每個人的桌上還放上了派對帽，他獨自坐在位子上等待。餐廳陸陸續續進來了許多客人，有許多人看到了他落寞的神情後，都好奇他為什麼只有自己一個人。

老先生後來站起來對其他客人說：「今天是我61歲的生日，我對這次的派對非常期待。我買了一個蛋糕，想跟家人一起渡過這美好的晚上。但最後他們都有事情無法前來。」他還哽咽著說：「大家會願意與我一起慶祝生日，唱生日歌給我聽嗎？」於是餐廳裡的許多客人紛紛圍了過來，與他一起慶祝生日，為他唱生日歌、切蛋糕與獻上溫暖的祝福。

餐廳的客人將為老先生慶生的照片放上臉書，許多網友看到後都感到十分生氣，為何兒女們讓老先生自己獨自過生日。後來老先生的女兒親自澄清，這是他父親所進行的一項社會實驗，父親過生日時，家人都有陪伴在他身邊。老先生則解釋說：「我的目的是想要告訴人們，家庭的重要。我一生中錯過了許多次生日，沒有和家人一起度過，這令我感到十分遺憾和抱歉。」（張獻文／綜合報導）