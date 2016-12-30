美國最近有一位16歲的少女在聖誕節時送給她男友一樣精心製作的聖誕禮物，並且還特地拍照發布至個人社交軟體，與網友分享，結果竟意外的被瘋傳，網友喻「這是她看過最美麗又充滿愛的一份特別的禮物」。

來自美國喬治亞州16歲的梅根（Meagan Lee）和18歲的賈內特（Garrett Chisum）是一對可愛的小情侶，和多數情侶一樣他們也常常會吵架，甚至覺得這段戀情快走不下去了。不過身為基督徒的兩人並未和多數情侶一樣，堅持自我立場而鬧的不可開交，相反的，他們藉由「聖經」的指引讓他們能體諒彼此。

在一次交談中，賈內特跟梅根表示今年聖誕節他想要一 本聖經作為禮物，體貼的梅根記起來了，她覺得這是份很讚的禮物，她心想「聖經真的是一個很可愛、純潔的禮物」。接著她想著，如果她能送給她男友一本客製化聖經，那他一定會相當高興！因此梅根花了3個月用畫筆用心的將每頁她覺得對目前兩人最有幫助的章節標註起來，還在旁邊註記，其中一頁她寫道：「不要批判他人，對他們展出笑顏吧」。

就在聖誕節，她為男友遞上這份充滿愛的禮物，並拍成照片，放在推特上與網友分享，結果意料之外的引起了瘋傳。有少部分較嚴謹的基督徒認為聖經是很神聖的，怎麼可亂塗鴉，不過馬上就有眼尖的網友反應「老兄，這是記事類聖經，本來就是要讓你在上面塗鴉註記」；但大多數的網友則是覺得這是份很有意義的禮物；有人說：「老兄，這就是愛！」、「這真的是一份很美的禮物」。除了網友愛，重點是梅根的男友真的很愛這份特製的聖誕禮！

（吳雯淇/綜合外電報導）