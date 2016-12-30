（中央社記者尹俊傑北京2016年12月30日電）中共海軍航空母艦遼寧號通過巴士海峽進入南海後，已抵達海南三亞基地。中國大陸軍事專家認為，遼寧號編隊應藉機在南海演習，警示到南海「興風作浪」的美軍航空母艦。



大陸環球網今天報導，遼寧號編隊首次穿越宮古海峽赴西太平洋訓練後，已沿台灣東、南部外海南下，穿越巴士海峽進入南海，並已抵達位於三亞的航空母艦基地。



大陸航空母艦專家李杰表示，既然遼寧號編隊是從事「跨海區」訓練，又停泊在三亞，就不會放棄在南海訓練的機會。「相關演習肯定會搞，只是規模大小目前不能確定。」



李杰認為，遼寧號編隊應藉機會利用南海島礁部隊進行紅藍對抗演練，這將對到南海「興風作浪」的美軍航空母艦發揮「警示作用」。



大陸國防部29日舉行例行記者會，發言人楊宇軍被問到遼寧號編隊是否會在南海從事冬季訓練時僅說，遼寧號編隊這次訓練包括西太平洋有關海域，也含「其他有關近海的一些海域」，相關部門會適時發布訓練訊息。



據國防部掌握，遼寧號編隊這次雖從事「遠海訓練」，但在西太平洋海域僅停留1天左右，隨即通過巴士海峽進入南海。



中共海軍軍事學術研究所研究員張軍社表示，遼寧號編隊航行計畫與路線早已規劃好，這次赴西太平洋遠海訓練主要目的是熟悉海洋環境，提高遠海行動能力，1天就夠了，外界不必過度猜測。