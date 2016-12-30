（中央社台北30日電）從中學的緊張苦讀到大學的自由空間，讓很多人大陸新鮮人得了「厭學病」。許多大學生有不同程度的厭學情緒，一些甚至嚴重到要看心理醫生。



錢江晚報報導，華南師範大學心理學教授劉志雅在接受媒體採訪時表示，厭學情緒在大學校園中彌漫。



報導隨機在杭州一間大學調查，有約20%的同學對大一第一學期將要結束感覺憂慮，因為回顧過去的學期，自己實在「太不長進」。



「上課常常聽不進去，要麼玩手機，要麼看小說，玩的時候是高興，但事後回想又會感到後悔，覺得自己這樣是在浪費時間」、「平時寧願無所事事也不愛看書。」



杭州市七醫院精神疾病早期干預門診醫師王奕權表示，門診中，因為厭學而來諮詢的大學生愈來愈多。



王奕權說，「歷經十二年的寒窗苦讀，終於進入大學這個傳說中想幹嘛就幹嘛的自由空間，於是，那些平時就自制力較弱的學生一下子迷失了方向。他們主要分兩類，一類是自己主動來的，另一類就是家長陪著來的」。



報導說，從心理學的角度來看，這是正常的適應反應，稱之為「大一病」。但仍有大學生厭學、憂鬱情緒非常嚴重，甚至已經發展至早期精神疾病。1051230