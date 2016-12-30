中國跟尼泊爾將首次聯合軍事演習，這項軍演可能讓印度感到不安。



德通社說，尼泊爾過去跟好幾個國家舉行聯合軍演，其中包括印度和美國，而這是尼泊爾跟中國首次舉行聯合軍演。



尼泊爾媒體說，這次聯合軍演，目的是加強雙方軍隊，在反恐跟救災方面能力。



報導說，尼泊爾跟印度過去關係密切，尼泊爾需要的消費物資，幾乎都由印度提供。但近年來，尼泊爾跟印度發生一些邊境問題，導致兩國關係不如過去緊密，而大陸近年來增加對尼泊爾軍事援助，並且投資基礎建設，擴大北京在尼泊爾勢力，讓印度感到不安。



（圖片取自網路）



