南韓第37座慰安婦少女像終於落戶釜山中廣新聞網 (2016-12-30 17:10)
南韓第37座慰安婦和平少女像，將在日本駐釜山總領事館前樹立，並將於31號晚，舉行揭幕儀式，釜山市東區區長朴三碩今天召開記者會表示，不會阻止設立少女像。
朴三碩說，雖然事情涉及國際邦交，但作為地方政府主管，無法繼續承受輿論壓力反對立像，決定允許民間組織，在日本駐釜山總領事館前樹立慰安婦少女像。
釜山民間組織，曾於28號下午突然在日本領館前立像，東區政府則強制拆遷至露天堆場後，被抗議民眾打爆電話，區政府網站陷入癱瘓。朴三碩事後對東區政府，強拆日本總領館前少女像和粗暴驅散示威人群表示道歉。（王長偉首爾報導）
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