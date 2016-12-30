二十三位國際人權運動者，其中包括九名諾貝爾和平獎得主，向聯合國案例會遞交公開信，批評緬甸實質領袖翁山蘇姬，對緬甸政府迫害羅興亞人，不但沒有制止，還不聞不問。



公開信說，在緬甸發生的最新一起鎮壓中，緬甸軍人焚燒羅興亞人住家，強暴羅興亞婦女，造成數百人死亡，三萬多人喪失家園。然而翁山蘇姬沒有採取行動，保護羅興亞人的基本人權。



參加簽名的九名諾貝爾和平獎得主參加簽署，其中包括包括南非屠圖主教，以及巴基斯坦少女馬拉拉。



翁山蘇姬被緬甸軍事政府軟禁十多年，國際人權團體一直聲援她，一直對緬甸政府施壓，才導致她獲得釋放，得以參加選舉，成為國會代表，現在成為緬甸實質領導人。



然而她上台後，對羅新亞人遭遇漠不關心，還說她不是人權鬥士，羅興亞人問題，不要找她。



「羅興亞人」指的是，從孟加拉逃亡緬甸若開邦的回教徒。這些人已經在緬甸居住上百年，卻無法獲得公民權，還受緬甸政府壓迫，被緬甸佛教徒歧視。國際人權團體要求緬甸政府停止迫害「羅興亞人」，給予他們基本人權。



（圖片取自網路）



