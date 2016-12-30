新浪遊戲訊 12月30日消息，今日電競圈爆重磅新聞，由蘇小妍、小米、霸哥、JY戴士、小樓、捲毛、沐沐、FLY、小訫、槍炮玫瑰、苦笑、達七、白樂、星銳少女組等20餘位電競明星同時在自己微博、微信等社交媒體上發佈一張《墊底聯盟》電影海報，海報風格主打重金屬酷炫元素，一句「為了拍這部電影我們做了7年遊戲」的宣傳語留下了諸多懸念，引發了電競愛好者與媒體的強烈關注。

據悉《墊底聯盟》為國內首部以電競為題材的院線電影，近乎100%的還原了電子競技背後的辛酸與激情，講述了一個墊底團隊通過電競精神實現人生翻盤的精彩故事。據此前媒體報導，《墊底聯盟》於2016年初開機，經過緊張拍攝工作已於今年6月順利殺青。從今次發佈首張概念海報來看，影片已經完成了後期製作工作，即將與觀眾見面。而目前《墊底聯盟》具體故事情節和人物信息仍處於保密階段，首張概念海報上除了片名等基本信息外，僅以一位身披戰甲、右手緊握著一把鍵盤的女性人物背影為主形象，似乎昭示著電影中將會出現玩家熟悉的電競明星。而從海報中的鎧甲裝備來看，想必電影裡會有大量的CG特效，以凸顯電競題材的特色。

一句「為了拍這部電影，我們做了7年遊戲」言簡意賅的宣傳語，以及今日20餘位一線電競明星的集體轉發為其站台的超豪華陣容，凸顯出《墊底聯盟》這部著力於電子競技圈子真實面貌的大電影，對於身處電競圈的電競選手們意義非凡。電競明星們倘若能夠本色參演《墊底聯盟》，對於觀眾和電競粉絲們都將是一大幸事。而海報右上角顯示「首發倒計時7天」，表明《墊底聯盟》即將首發開啟，當下諸多的猜想也即將浮出水面。

近年來隨著電競遊戲以及電競賽事的大熱，電競選手這一原本顯得有些神秘的職業吸引了越來越多人的關注。在此之前已經有多部以電競為題材的微電影在網路視頻平台上映，《墊底聯盟》作為首部以電競為題材在院線上映的大電影，其意義尤為重大，且讓我們一起關注《墊底聯盟》後續更多信息。