王者榮耀在元旦期間會舉辦元旦狂歡賽，只要報名參與元旦狂歡賽就有機會獲得薔薇王座，白色死神以及大發明家等永久皮膚。下面一起來看看王者榮耀元旦狂歡賽介紹，王者榮耀元旦狂歡賽報名玩法攻略。

王者榮耀元旦狂歡賽：

1、成功報名之後，玩家使用任意英雄進行5V5排位賽或匹配賽都可以

2、報名之後的10場比賽中，殺人，死亡助攻以及勝率的綜合得分會作為排名的依據，10場之後的不算，所以這十場比賽建議使用熟悉的英雄和朋友一起開黑，勝率比較高

3、按照得分高低排名，如果分數一樣以先報名玩家的在前

4、比賽時間截止於1月25日23點

5、獎勵領取方法：手機QQ——動態——遊戲——我——我的倉庫/物品內領取。

以上就是王者榮耀元旦狂歡賽介紹 王者榮耀元旦狂歡賽玩法攻略。希望能幫助到大家，祝大家遊戲愉快！