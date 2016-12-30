網易第一玄幻網游《新倩女幽魂》年末資料片「血戰土木堡」公測火爆進行中。人氣劇情經京城妖奇談自推出以來廣受玩家歡迎，其中的主要NPC公子景更是因其俊俏的外形與既逗比又細膩的性格獲得了「國民老公」的外號。

而在年末資料片中，京城妖奇談下部上線，更多的各具特色的NPC登場，他們的故事與悲歡離合，串聯成線索，公子景的身世之謎也漸漸揭開……在結局任務中，樓蘭高塔上，當玩家親手揭開公子景（神子月）的身世時所響起的歌曲，正是今年上海玩家交流會上由知名古風歌手奇然演唱的公子景主題曲《畫影》。

而《畫影》歌曲與MV也即將正式與玩家見面了，預告中神壇畫室莊嚴而神秘，呈現的可是公子景的前世神子月的故事？最後在委託欄旁對小景伸出手的，又可是，電腦前和他一起經歷故事的你呢？

前世為神子月的公子景，受萬千心愿執念而生，生有榮光卻被束於高塔被迫接受供奉，孤獨讓他瘋狂，想要一個朋友的心愿愈來越強烈……強烈到他被妖怪所惑，打開人間與冥界相連的門，導致萬千樓蘭子民與他一同毀滅。無數的怨恨撲向他，讓他永世不死，只得徘徊人間解除怨恨，而他被也詛咒，最渴望朋友的他永世不為人所見……當他碰到心中同有執念，而能看見他的玩家，又是何等欣喜？