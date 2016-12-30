《方舟生存進化OL》國服由蝸牛代理，2017年1月1日不刪檔公測，《方舟生存進化OL》國服免費運營，提供增值服務付費。

《方舟：生存進化OL》國服首測曝光收費詳情！

增值服務主要由以下幾點構成，售價為為人民幣價格。

1、方舟精英徽章（售價：30元/30天有效期），內含以下權益：

1）購買精英徽章后的玩家在死亡后，為了便於用戶尋找到死亡位置，我們將針對擁有精英徽章的用戶提供屍體發光的功能，以方便用戶快速尋找到位置所在，發光效果僅限玩家自身可見，其它玩家無法看見。

2）遊戲的基礎經驗和採集倍率與STEAM版一致，長期開放雙倍，有方舟精英徽章的用戶還可在此基礎上每天領取1小時提升50%效率的特權。

3）購買精英徽章后可立即領取3枚馴養催進劑，馴養催進劑的有效時間為72小時，若在獲取后的72小時內未進行使用，即會自動銷毀。馴養催進劑可對將要進行馴養的生物使用，使用后馴養效率將提升50%。

4）額外贈送擁有精英徽章玩家1套專屬時裝（暗影主題時裝，30天有效期）。

2、Y能量保護塗層（售價：2元/瓶）

使用該道具塗抹在建築牆體上（僅可以對建築使用），在部落所有人均處於下線的15分鐘后 開始生效，生效后的效果為被塗層覆蓋的牆體處於無敵狀態（遊戲內的攻擊武器和生物無法破壞），不可被攻擊。一瓶Y能量保護塗層使用塗料刷可以對一塊牆體進 行覆蓋，使用噴槍可以對兩塊牆體進行覆蓋，每個部落有Y能量保護塗層的總使用上限，每塊建築可以進行多重塗層，層數受部落總使用上限控制。當部落有人員上 線15分鐘后，無敵保護效果消失。

3、能量泯滅彈（售價：1元/個）

使用新增道具電擊槍噴射（遊戲內材料製造），是用於克制Y能量保護塗層的道具，對使用了Y能量保護塗層的建築可以起到破壞無敵保護的作用，消除全部無敵塗層后，人物或生物可以對建築進行正常破壞，每1支能量泯滅彈對應消除一塊建築上的一層Y能量保護塗層。

4、改名卡（售價：50元/張）

提供給在遊戲內對已經創建好的角色，但對角色名不滿意的用戶，可以進行人物名稱的修改。

5、時裝：我們會推出4套純外觀無屬性的時裝道具（永久有效期）進行銷售

迷彩軍裝主題時裝：售價198元/套

金屬主題時裝：售價198元/套

骷髏主題時裝：售價298元/套

復古主題時裝：售價298元/套

6、克隆提取劑（售價：1元/個）

每個部落可以建造一個克隆實驗台（每個部落只能存在1個），在克隆實驗台放入克隆提取劑 后，能夠進行對死亡在24小時之內的馴養及孵化生物進行復活，每個克隆實驗台同時最多可以進行5隻生物的復活。生物復活所需要的時間及克隆提取劑的數量， 與生物的類型及等級等有關。每隻生物都可以重複復活，重複復活時，每次所需要的時間及克隆提取劑的數量會相應的提升20%，提升最多疊加10次，之後復活 將不將再繼續進行增加。同一類型的馴養和孵化生物復活所需要的時間及隆提取劑的數量不同，由玩家孵化出來的生物復活所需要的克隆提取劑數量為馴養生物的2 倍，同時需要花費的復活時間為馴養生物的3倍。

《方舟生存進化OL》國服由蝸牛代理，2017年1月1日不刪檔公測。