距離《生化危機7》發售已經只剩下不到一個月的時間了，隨著發售日的臨近，越來越多的遊戲信息與劇透也出現在了互聯網上。近日一位名為eonelyse的玩家就在reddit論壇上發佈了兩張主角的妻子Mia的臉部貼圖，展開來看非常驚悚，一起來了解一下。

從圖片上來看，第一張貼圖應當是正常狀態的Mia，第二張則是感染狀態的Mia，這倒是與此前玩家通過數據挖掘發現的內容不謀而合：Mia會在遊戲過程中被感染，而玩家操作的主人公Ethan則需要尋找製作血清的材料治療她。由於人臉貼圖是將模型的臉部完全展開，也因此整體效果看上去令人感到毛骨悚然，未感染的Mia似乎還要比被感染狀態下更加恐怖。

這位名為eonelyse的玩家宣稱自己是在Resident Evil Modding論壇上找到的這張圖片，而在原貼中我們還發現了一些其他人物模型。比如主角Ethan的臉部模型，以及一個名為Regeneratos的怪物的模型構造。

（來源：遊民星空 編輯：BZ）