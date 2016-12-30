lol國服6.24版本改動介紹 更新日誌說明。LOL國服最新6.24版本上線后，也意味著S7的正式開始，這個版本將陪伴我們一起進入2017年，所以官方對該版本做出了一些額外的改動，下面就隨小編一起來看看LOL國服6.24版本最新改動情況吧。

親愛的召喚師，

LOL將在12月27日早7點30分全區停機維護，預計停機時間為07：30-12：00(開機時間會因工作進度推遲或者提前)

因為6.24版本會陪我們陪我們一起跨入2017年，所以我們做出了一些額外的改動，希望可以解決一些眼前的問題。同時這也是我們之前提過的大更新的前奏。

另外，就如同之前的平衡性更新一樣，技能的說明有時可能會出現顯示問題，我們會在下一個大的版本更新中修正。抱歉!

版本內平衡性更新

青鋼影 卡蜜爾

卡蜜爾的登場表現比我們預期得更強，尤其是在線上壓人一頭的強勢，以及微弱的領先就能滾起雪球的潛力。我們把她的早期能力進行了下調，讓對手的反制空間稍微有所提升。

基礎屬性攻擊力 62 ？ 60

大元素使 拉克絲

BUG修復：【Q光之束縛】的法球不再於到達最大距離之前從視覺上消失

沙漠皇帝 阿茲爾

在這個版本中我們針對阿茲爾所做的加強並不足以抵消冰杖的改動所帶來的削弱作用。所以我們增強了沙兵在遊戲中期的傷害，以彌補這一點。

W沙兵現身!沙兵戳刺傷害(1~8級)：50~66 (未改動)沙兵戳刺傷害(9~15級)：69/72/75/85/95/110/125 ？70/80/90/100/110/120/130沙兵戳刺傷害(16~18級)：140~170 (未改動)

翠神 艾翁

種豆得瓜的滿級效果仍然過於強大。我們針對這個技能各等級的強度都進行了大幅的削減，尤其是隨著遊戲進程這一削弱會體現得更加明顯。

E種豆得瓜護盾值：80/120/160/200/240 ？ 70/100/130/160/190減速時長：3秒？ 2秒注：艾翁的E技能對敵人的減速時間已經改為2秒，但是技能描述中還沒有修改，還是3秒

詭術妖姬 樂芙蘭

對於遊走能力和單挑能力都很強勢的樂芙蘭來說，她的清線能力也讓對手幾乎沒有應對的手段。我們希望樂芙蘭的對手能在把線推進時更有賺取了優勢的感覺。

傲之追獵者 雷恩加爾

雷恩加爾滾起雪球的能力有些太輕鬆了，所以他的基礎傷害需要下調。

惡魔小醜 薩科

薩科的爆發傷害太高了，尤其是法強流薩科。當然，高傷害連招不是問題，問題是薩科的潛行擊殺能力讓對手根本沒有時間反抗。

岩雀 塔莉埡

以下這些針對石穿的改動提升了技能的傷害能力，並不是看她擊中了多少塊石子兒(除了某些極端情況下她的法強堆得很高很高)，而是集中提高了首次命中的傷害。這會讓塔莉埡的傷害輸出能力更加可靠，哪怕是她並不能一次擲出五枚石塊。

Q石穿傷 害：60/80/100/120/140 ？ 70/95/120/145/170收益：0.4 法術強度 ？ 0.45 法術強度傷害衰減：後續命中的岩石造成50%傷害？ 40%傷害注：岩雀Q技能後續命中的岩石造成的傷害實際已經會造成40%傷害，但是技能描述中還沒有修改，還是50%

迅捷斥候 提莫

只是一個BUG修復。

BUG修復：修復了一個BUG，該BUG曾導致：提莫的【E毒性射擊】的中毒效果會算作一次技能命中，從而被算入【雷霆領主的法令】之類效果的觸發條件。

懲戒

季前賽的改動讓打野英雄在遊戲早期過於強大了。我們會在新的一年中繼續關注遊戲前期的清野，但目前來說，懲戒的續航能力會有所下降，以防打野將自身的早期優勢過快地轉化為對線上英雄的壓力。

生命回復：100 + 10%最大生命值 ？ 70 + 10%最大生命值

以上就是lol國服6.24版本改動介紹 更新日誌說明。