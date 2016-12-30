2009和若風組建團隊 明星效應讓UCG賽事品牌步入新高度北京新浪網 (2016-12-30 17:10)
12月24日，在華中科技大學光谷體育館舉行的中國大學生電子競技聯賽（UCG）全國總決賽暨亞洲邀請賽註定是屬於高校學子的一次電競狂歡盛會。憑藉著知名電競明星2009和若風的超高名氣，無數電競粉絲慕名而來。短短兩天時間2009和若風帶來的這股高校電競熱潮還未褪去，就有許多粉絲迫不及待期待下一屆UCG的開啟。
2009和若風組成的金字招牌無疑是明年UCG明星效應、品牌傳播的重要一環，而與《街球聯盟》合作的「MVP計劃」讓UCG有了更多元化發展的可能。UCG的明星合作也開始擴展到傳統體育項目當中。
UCG電競明星團隊初現端倪，賽事知名度成倍增長
中國大學生電子競技聯賽（UCG）自今年創辦以來，走過了全國百所高校，為喜愛電子競技的同學們提供了一個實現夢想的舞台。在聯合創始人、電競明星伍聲2009的助力下UCG成為今年國內最引人矚目的綜合性高校賽事。12月24日，UCG在全國總決賽期間更是宣布了重磅消息，又一位電競明星加入UCG成為合伙人，他就是在《英雄聯盟》界家喻戶曉的若風。
隨著若風的加入意味著UCG完成了電競明星管理團隊的組建，2009和若風都是電子競技資深從業人員，都擁有著龐大的粉絲群體。在兩位電競明星的影響力和推動下，UCG賽事品牌傳播速度將會成倍增長，將會覆蓋粉絲、高校、業界三大群體，進一步提高UCG的賽事競爭力。
作為UCG的聯合創始人，2009還表示未來UCG還將繼續邀請電競明星加入，提高UCG的賽事品牌知名度，以吸引更多有志於電子競技的大學生參與進來。UCG在電競明星的布局上已經初現端倪，明年UCG將會在2009和若風的推動下朝國內頂級高校賽事的目標而邁進。
多元化的跨界合作，「MVP計劃」觸及傳統體育明星
「MVP計劃」是中國大學生電子競技聯賽與鹹魚遊戲旗下《街球聯盟》共同推出的一個覆蓋了遊戲、影視、籃球裝備、明星四個方面的計劃，雙方將圍繞體育泛娛樂各大領域展開合作，努力把電子競技賽事做成大型體育賽事的項目。
在電子競技圈內UCG憑藉著2009和若風的知名度快速鋪展賽事品牌傳播效果，而相對於普通體育人群，UCG也正在積極通過更多元化的合作建立更深層次的賽事品牌影響力。此番聯手《街球聯盟》正是UCG向傳統體育人群擴展的一個先例。電子競技和傳統體育的結合是大勢所趨，通過更多傳統體育明星的曝光，能讓電子競技被大眾群體所熟知。UCG全國總決賽現場《街球聯盟》代言人NBA籃球巨星--韋德視頻連線祝福UCG，邁出了UCG與傳統體育明星合作的一小步。
通過與《街球聯盟》合作的「MVP計劃」，中國大學生電子競技聯賽更加豐富了電子競技之外的明星效應布局，充分擴展了整個賽事的影響範疇與品牌內涵。
from：中新網
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【金郁豐】富貴如意頂級天然帝王綠翡翠藍寶戒(男女款)
- 【NIXON】Ranger Chrono 軍事戰略潮流設計腕錶-銀灰(A549-1
- 【Calvin Klein】BODY鍊戀時空經典手鍊式不鏽鋼腕錶 黑色 3
- 【SEIKO 精工】LUKIA 時尚經典太陽能計時腕錶(35mm V175-0A
- 【NIXON】THE UNIT 多功能溫度顯示電子錶(A197-1941)
- 【La Jolla】鑽石星辰系列 圓弧款純鈦戒指(男款)
- SEIKO vivace 漫遊巴黎簡約太陽能腕錶 V117-0DA0R SWFA167
- YESON - 28吋超大容量 兩輪拉桿旅行袋-MG-1828
- Rebecca Minkoff moto 荔枝紋皮革手提/肩斜背兩用包-深藍色
- ICHE 衣哲 顯瘦修身立體紋拼長褲
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》