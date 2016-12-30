12月24日，在華中科技大學光谷體育館舉行的中國大學生電子競技聯賽（UCG）全國總決賽暨亞洲邀請賽註定是屬於高校學子的一次電競狂歡盛會。憑藉著知名電競明星2009和若風的超高名氣，無數電競粉絲慕名而來。短短兩天時間2009和若風帶來的這股高校電競熱潮還未褪去，就有許多粉絲迫不及待期待下一屆UCG的開啟。

2009和若風組成的金字招牌無疑是明年UCG明星效應、品牌傳播的重要一環，而與《街球聯盟》合作的「MVP計劃」讓UCG有了更多元化發展的可能。UCG的明星合作也開始擴展到傳統體育項目當中。

UCG電競明星團隊初現端倪，賽事知名度成倍增長

中國大學生電子競技聯賽（UCG）自今年創辦以來，走過了全國百所高校，為喜愛電子競技的同學們提供了一個實現夢想的舞台。在聯合創始人、電競明星伍聲2009的助力下UCG成為今年國內最引人矚目的綜合性高校賽事。12月24日，UCG在全國總決賽期間更是宣布了重磅消息，又一位電競明星加入UCG成為合伙人，他就是在《英雄聯盟》界家喻戶曉的若風。

隨著若風的加入意味著UCG完成了電競明星管理團隊的組建，2009和若風都是電子競技資深從業人員，都擁有著龐大的粉絲群體。在兩位電競明星的影響力和推動下，UCG賽事品牌傳播速度將會成倍增長，將會覆蓋粉絲、高校、業界三大群體，進一步提高UCG的賽事競爭力。

作為UCG的聯合創始人，2009還表示未來UCG還將繼續邀請電競明星加入，提高UCG的賽事品牌知名度，以吸引更多有志於電子競技的大學生參與進來。UCG在電競明星的布局上已經初現端倪，明年UCG將會在2009和若風的推動下朝國內頂級高校賽事的目標而邁進。

多元化的跨界合作，「MVP計劃」觸及傳統體育明星

「MVP計劃」是中國大學生電子競技聯賽與鹹魚遊戲旗下《街球聯盟》共同推出的一個覆蓋了遊戲、影視、籃球裝備、明星四個方面的計劃，雙方將圍繞體育泛娛樂各大領域展開合作，努力把電子競技賽事做成大型體育賽事的項目。

在電子競技圈內UCG憑藉著2009和若風的知名度快速鋪展賽事品牌傳播效果，而相對於普通體育人群，UCG也正在積極通過更多元化的合作建立更深層次的賽事品牌影響力。此番聯手《街球聯盟》正是UCG向傳統體育人群擴展的一個先例。電子競技和傳統體育的結合是大勢所趨，通過更多傳統體育明星的曝光，能讓電子競技被大眾群體所熟知。UCG全國總決賽現場《街球聯盟》代言人NBA籃球巨星--韋德視頻連線祝福UCG，邁出了UCG與傳統體育明星合作的一小步。

通過與《街球聯盟》合作的「MVP計劃」，中國大學生電子競技聯賽更加豐富了電子競技之外的明星效應布局，充分擴展了整個賽事的影響範疇與品牌內涵。

from：中新網