很多動漫迷都是非常喜歡收集各類周邊產品，但是一般周邊的價格，尤其是手辦的價格真的是不便宜。能把自己喜歡的動漫人物手辦之類的周邊都買回家是大家夢寐以求的事情，然而很多時候考慮到錢的問題，卻只能作罷。但是總有一些宅人是人生贏家，他們的房間里都是自己的喜歡的手辦周邊，讓人羡慕不已。近日，又有一名國外宅友在網上大秀自己的卧室，手辦周邊之多也是讓很多網友驚呼滿房間都是錢。

這位宅宅的房間貼滿了各種動漫海報，床上也堆滿了各種型號的抱枕。最令人驚訝的還是擺滿整個房間的手辦，這些手辦跟展品一樣依次在陳列架上擺放著，手辦涉及的作品有《銀魂》、《排球少年》、《黑子的籃球》、《美少女戰士》等等，看來這位宅宅涉獵還蠻廣泛的。感覺這是一位宅女的房間啊，各種帥哥的周邊真是多到讓人眼花。

（來源：動漫星空 編輯：BZ）