12月28日，保千里在官網宣布，將於2017年1月6日在深圳南山文體中心大劇院舉行新款機器人發佈會，據官方信息透露，本次發佈會即將發佈的大寶機器人是一款定位為商用服務機器人，該款機器人身高1.4米，可以應用於餐飲、酒店、商超、金融、養老、樓宇等行業。

據悉，保千里大寶機器人將在本次發佈會上以「機器人舞台劇表演」形式登台亮相，通過故事性、藝術化的應用場景演示，向到場嘉賓全方位展示大寶機器人的功能特點及領先技術。有行業人士指出，舞台劇表演對機器人來講是一項高難度的挑戰，因為一方面舞台劇持續時間久、劇情複雜；另外一方面涉及機器人和真人的多種複雜互動，而且一旦開場就很難停下來。這對機器人的性能、演員與機器人的配合等因素都是一個巨大的考驗。

在本次發佈會上，保千里還將針對大寶機器人的應用前景、市場布局、渠道拓展等進行系統介紹。

即將發佈的大寶商用機器人，是保千里平台型智能硬體體系中的重要一員。它將秉承保千里「智能硬體+」戰略規劃，通過智能互聯網運營模式，將文化傳播、電子商務、互動體驗、優惠推送、營銷推廣有機融合，為餐飲、酒店、商超、金融、養老、樓宇等行業打造智能全營銷平台。

目前，關於大寶機器人的具體信息保千里官方並未公佈。不過，從此前網上曝光的圖片來看，肩部、肘部、手臂均採用類人關節設計，能夠勝任更為精細複雜的工作。大寶機器人下半身由圓形底座構成，直徑比較大，底座配備了又寬又厚的大輪子，很可能採用的是麥克納姆全方位輪，如果再加上大扭矩電機的配合，它的運動和載重能力會非常強悍，適合在轉運空間有限、作業通道狹窄的環境下保持高效工作。

此前，保千里已經發佈了一款打令小寶機器人，具備了語音互動和體感互動、自主跟隨全方位避障能力等強大功能。