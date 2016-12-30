？？？？中青在線南京12月30日電（黃 歡 中國青年報·中青在線記者 李潤文）今天上午，江蘇省政府召開新聞發佈會，向社會公佈《江蘇省全民健身實施計劃》（2016-2020年）（以下簡稱《計劃》），分別從城鄉居民體質、全面健身設施、全民健身組織網路、全民健身活動、全民健身公共服務、全民健身服務產業六個方面提出具體目標。

？？？？《計劃》提出，到2020年，城鄉居民體質更加強健。每周參加1次及以上體育鍛煉的人數達5000萬，經常參加體育鍛煉的人數達到3200萬，達到《國民體質測定標準》合格以上的城鄉居民人數比例在93%以上。

？？？？在全民健身設施方面。到2020年，鄉鎮（街道）基本建成全民健身中心和多功能運動場，同時鄉鎮、行政村都建有健身小公園和健身步道。全省建成體育公園1000個，其中示範體育公園20個。推動公共體育設施開放共享，人均體育場地面積達2.5平方米。

？？？？在全民健身組織網路方面，全省體育社團總數要達4000個以上，各類體育俱樂部1.5萬個，團體註冊會員2萬個，個人註冊會員超過200萬人。萬人擁有晨晚練健身站（點）5個以上，萬人擁有社會體育指導員35人。

？？？？在全民健身活動方面，持續擴大「全民健身日」等品牌活動影響力，全年馬拉松賽事達30場，常態化開展體育鍛煉活動，有組織參加體育鍛煉人數占鍛煉總人數比例達50%。

？？？？在全民健身公共服務方面，打造全民健身信息和媒體服務平台，全省每2年開展一次國民體質監測，在高校建設2個省級體質測定和運動健身指導站。

？？？？推進全民健身服務產業發展。到2020年，全省建成40個左右城市體育服務綜合體。建成具有一定規模的優質健身俱樂部1000個，體育服務業收入總規模超1800億，體育消費總規模達1500億元。