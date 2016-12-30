新京報快訊(記者金彧)今日(12月30)是A股今年最後一個交易日，滬指收盤飄紅，報3103.64點。相比去年12月31日收市時的3539.18點，全年跌幅為12.3%。其中，創業板指數下跌逾27%。一年間，滬深總市值和流通市值均下跌2.56萬億元，股民人均虧5萬元。

截至今日收盤，滬指收報3103.64點，漲幅0.24%;深成指報10177.14點，漲幅0.17%;創業板指報1962.06點，漲幅0.14%;中小板指報6472.23點，漲幅0.03%。滬市成交1517.33億元，深市成交1914.87億元，兩市合計成交3432.20億元，較上一交易日的3424.00億元略有放量。

另據滬深交易所最新數據顯示，去年12月31日深交所總市值23.61萬億元，今年12月30日收盤其總市值較去年下降1.34萬億元;上交所去年12月31日總市值為29.52萬億元，今年12月30日收盤其總市值下降1.22萬億元。因此，一年來A股總市值蒸發2.56萬億元。同時，從流通市值來看，滬深交易所一年來合計蒸發2.56萬億元。

中登公司最新數據顯示，持倉投資者數5048.44萬，基本與去年持平。照此粗略計算，一年來，股民人均虧損5萬元。

從2016年1月4日首個交易日「大失血」觸發熔斷股市再現千股跌停開始，2016年的股市在暴風驟雨中前行。歷經最短命「熔斷」、證監會主席更換、劉士余主席的「三把火」(依法監管，從嚴監管，全面監管)、險資掀起舉牌潮、再到股市重返3000點上方、A股上司公司總數首次突破3000家、劉士余喊話「野蠻人」等，至年底收官堅守3100點，市盈率全面回歸理性。

分析認為，A股市場的去槓桿已在2016年基本完成，但樓市、債市、商品槓桿均處於高位，有望成為2017年最優質的資產之一。同時，明年即是全球的政策大年也是中國的改革大年，上半年召開兩會，下半年召開「十九大」，並且作為「十三五」的攻堅之年，各方面的改革有望取得階段性的進展，將會帶動市場風險偏好穩步提升。

編輯：戴玉璽 李豐？？