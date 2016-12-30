新京報快訊(記者 趙實)為進一步規範房屋徵收補償價格水平，北京市住建委近日發佈《北京市國有土地上房屋徵收評估暫行辦法》(下稱《暫行辦法》)，將於2017年2月15日起施行。《暫行辦法》提出，被徵收房屋價值補償不低於被徵收房屋類似房地產的市場價格。

針對北京市房屋徵收實踐中普遍存在的房屋類似、分佈密集的成片房屋徵收項目，《暫行辦法》提出了成片房屋市場化評估技術思路，明確可先設定或選定標準房屋，根據實際情況採取適用的評估方法對房屋市場價格進行評估，再對標準房屋市場價格進行修正，測算出被徵收房屋的市場價值。成片住宅房屋，修正因素主要包括容積率、朝向及樓層等，成片非住宅房屋，依據用途分為商業、辦公、工業等類型，修正因素主要包括容積率、樓層及臨街狀況等。

《暫行辦法》還明確了房屋徵收中可能涉及的其他價值評估具體規定，包括產權調換房屋價值評估，被徵收房屋裝修、設備及附屬物價值評估，機器設備、物質等搬遷費用評估及停產停業損失評估等。此外，《暫行辦法》就評估結果的確定、公示，評估報告提交、送達及房屋徵收當事人對分戶評估報告有異議時的複核、鑒定等權利救濟程序予以統一規定。

編輯：戴玉璽 李豐？？